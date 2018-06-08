Индийская парламентская делегация посетит Беларусь с 9 по 13 июня

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индийская парламентская делегация с 9 по 13 июня посетит Беларусь с официальным визитом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

Делегация во главе со спикером Лок Сабхи (нижней палаты) парламента Индии Сумитрой Махаджан посетит Беларусь по приглашению Палаты представителей. Планируется, что парламентарии встретятся со спикерами обеих палат Национального собрания, побывают в ПВТ и белорусско-индийском учебном центре в области информационных и коммуникационных технологий им. Раджива Ганди, проинформировали в пресс-службе.

Ожидается, что на встрече с председателем Палаты представителей Владимиром Андрейченко будут обсуждаться вопросы межпарламентского взаимодействия, широкого круга двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной областях, в законодательстве, в культурно-гуманитарной сфере. Кроме того, спикер и руководитель нижней палаты индийского парламента обменяются мнениями по ряду актуальных международных проблем.-0-