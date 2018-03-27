Информационное обеспечение строительства Союзного государства обсудили в Гомеле

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Основные тенденции и аспекты информационного обеспечения строительства Союзного государства обсудили сегодня в Гомеле на выездном заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике и Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.

Участниками заседания стали парламентарии, представители Постоянного комитета Союзного государства, профильных министерств Беларуси и России, Гомельского облисполкома, руководители средств массовой информации и др.

В начале мероприятия его участники почтили минутой молчания память погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово.

Открывая заседание, председатель комиссии Парламентского собрания по информационной политике, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович отметил, как важно определить вектор работы, позволяющий подняться еще на одну ступень в совершенствовании информационного обеспечения тех процессов, которые происходят в Союзном государстве. В беседе с журналистами председатель комиссии подчеркнул, что СМИ стоит транслировать не только положительный опыт, но и проблемные вопросы. "Их мало, но они есть. Это те вопросы, которые мы должны обсуждать и искать решения на благо граждан Союзного государства", - сказал Андрей Наумович.

Прозвучало предложение организовать на постоянной основе конкурс на лучшие материалы о строительстве Союзного государства, в том числе среди региональных СМИ. По мнению председателя комиссии, подобное творческое состязание позволит детально и всесторонне показать жизнь регионов двух стран, рассказать об интеграционных процессах, экономическом взаимодействии, культурных и исторических связях.

Участники мероприятия обсудили реализацию плана мероприятий по созданию общего информационного пространства Союзного государства на 2016-2020 годы. В частности, были подняты темы качества и формата изданий Союзного государства, трансляции белорусских каналов на территории России, реализации различных проектов в СМИ. Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского облисполкома Ирина Довгало и руководители СМИ региона рассказали об освещении интеграционных процессов в Союзном государстве, взаимодействии редакций на региональном уровне. К слову, опыт Гомельской области в данном направлении получил высокую оценку союзных парламентариев.

На заседании был заслушан отчет об исполнении бюджета Союзного государства за 2017 год по разделу "средства массовой информации", рассмотрены вопросы, связанные с деятельностью и финансированием Телерадиовещательной организации Союзного государства, обсужден план издательской деятельности Парламентского собрания на 2019 год и другие темы.-0-