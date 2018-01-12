Инициатива Беларуси о запуске "Хельсинки-2" направлена на устранение конфронтации в регионе - Макей

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Беларуси о запуске переговорного процесса, аналогичного Хельсинкскому, направлена на устранение конфронтации в регионе. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в интервью информационному агентству "Синьхуа", сообщает БЕЛТА.

"Когда Президент говорил, что нам нужно подумать о том, чтобы начать или, возможно, реанимировать переговоры в рамках Хельсинкских соглашений, начать процесс, который можно было бы условно назвать "Хельсинки-2", то он имел в виду, что нам нужно уходить от той конфронтации, от той конфронтационной, разделяющей риторики, которая сегодня присутствует в нашем регионе", - отметил Владимир Макей.

Министр подчеркнул, что государствам нужно задуматься о принципах и целях сотрудничества, в первую очередь в политической и военной областях, которые привели бы к установлению большего доверия по отношению друг к другу. "Сегодня этого доверия нет. Сегодня мы стараемся только обвинять друг друга и обличать друг друга. Нам нужно уходить от этого, - убежден дипломат. - Я думаю, что такое понимание соответствует и традиционному пониманию китайской внешней политики. Не плодить конфронтацию, а, наоборот, уходить от конфронтации, искать точки соприкосновения, согласия".

Владимир Макей отметил, что реализовать такую инициативу будет непросто, и многие понимают ее по-разному. "Но хочу подчеркнуть, что это не означает, что мы должны отходить от тех принципов, которые в свое время были зафиксированы в "Хельсинки-1". Наоборот, мы хотим сохранить эти принципы, но начать дискуссию относительно дальнейшего мирного существования государств нашего региона, исходя из того, что сегодня возникло много новых вызовов и угроз, на которые мы должны дать адекватный ответ. Вот, в принципе, в чем логика инициативы, которую выдвинул глава белорусского государства. Надеемся, что данную инициативу поддержат и другие страны. Мы сейчас ведем соответствующую работу по реализации этой концепции", - обратил внимание он.

Владимир Макей констатировал, что сегодня между Россией и Европейским союзом существует ряд проблем, взаимные санкции. И Беларусь, находясь на стыке между ними, на себе ощущает негативные последствия этой конфронтации. "Поэтому логика наших действий проста и понятна. Она вытекает из основного принципа нашей внешней политики. А этот принцип заключается в многовекторности и неконфронтационности. Мы хотим дружить со всеми. Мы хотим иметь нормальные отношения со всеми. При этом мы не хотим, как некоторые трактуют, уходить от России, приближаться к Европейскому союзу или наоборот. Мы хотим иметь не равноудаленные, а равноприближенные отношения со всеми направлениями света, со всеми лагерями. И Россия, и Европейский союз являются для нас очень важными партнерами и важными геополитическими игроками", - заявил глава внешнеполитического ведомства.-0-