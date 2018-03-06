Инициатива Беларуси по созданию глобальной базы данных по ЦУР поддержана на форуме ЕЭК ООН в Женеве

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инициатива Беларуси по созданию глобальной базы данных по достижению Целей устойчивого развития поддержана на форуме Европейской экономической комиссии ООН в Женеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

Опыт Беларуси по достижению Целей, а также итоги прошедшего в Минске в феврале этого года Регионального форума национальных координаторов по ЦУР представила на заседании сегмента высокого уровня форума ЕЭК ООН в Женеве заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина. Она проинформировала о прозвучавших на минском форуме предложениях по построению партнерской сети национальных координаторов по ЦУР. Эти предложения были поддержаны. "Участники заседания с большим интересом восприняли информацию о Беларуси и проведенном в стране форуме, - отметили в пресс-службе. - Прозвучали вопросы, касающиеся формирования белорусской архитектуры управления процессом достижения Целей. Кроме того, зарубежные эксперты интересовались, как по этим вопросам выстроено взаимодействие с представителями бизнеса и гражданского общества".

На полях форума ЕЭК ООН в Женеве Марианна Щеткина провела двусторонние встречи. Состоялись переговоры с заместителем генерального секретаря Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Изабель Дюран. С учетом ее опыта работы в Европарламенте и парламенте Бельгии обсуждены возможности расширения парламентского сотрудничества в сфере достижения ЦУР. "Изабель Дюран высоко оценила работу белорусских парламентариев по этим вопросам, подчеркнув важность состоявшихся в декабре 2017 года в Беларуси парламентских слушаний на эту тему. Кроме того, стороны обсудили возможности расширения взаимодействия нашей страны с ЮНКТАД в таких областях, как инвестиционная политика, электронная торговля, поддержка малого и среднего предпринимательства. Речь шла и об участии Беларуси во Всемирном инвестиционном форуме под эгидой ЮНКТАД, который состоится в Женеве 22-25 октября 2018 года", - рассказали в пресс-службе верхней палаты парламента.

Марианна Щеткина встретилась также с исполнительным директором Международного торгового центра Аранчей Гонсалес. Во время переговоров затрагивались перспективы подключения Беларуси к реализации проекта технической помощи по линии центра "Восточное партнерство: готовы к торговле - инициатива ЕС для бизнеса". Проект направлен на содействие доступу на рынок ЕС малых и средних предприятий, прежде всего в сфере легкой промышленности.

Кроме того, в Женеве вице-спикер встретилась с помощником Генерального секретаря ООН, директором регионального бюро ПРООН по странам Европы и СНГ Джихан Султаноглу. Она высоко оценила итоги Регионального форума национальных координаторов по ЦУР, который прошел в Минске, и роль Беларуси. Обсуждены дальнейшие перспективы совместной работы по достижению ЦУР. "Беларусь - активный сторонник глобальной и региональной интеграции и готова всячески содействовать укреплению международного партнерства для достижения ЦУР", - подчеркнули в пресс-службе Совета Республики.-0-