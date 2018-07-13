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Инвестиции и переговоры с ЕС и ВТО рассмотрены на встрече Евдоченко с делегацией из Баварии

Политика 13.07.2018 | 15:52
Фото из архива
Фото из архива

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый замминистра иностранных дел Беларуси Андрей Евдоченко принял делегацию федеральной земли Бавария (ФРГ), которая находится в Беларуси с рабочим визитом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

"Стороны обсудили состояние и перспективы дальнейшего развития белорусско-германского сотрудничества в сферах торговли и инвестиций. Особое внимание было уделено принимаемым мерам по повышению инвестиционной привлекательности Республики Беларусь, тематике Евразийского экономического союза, переговоров с ЕС и ВТО", - отметили в МИД.

Визит организован при участии генерального консульства Беларуси в Мюнхене. В состав делегации вошли представители Государственного министерства экономики, энергетики и технологий Баварии, Промышленно-торговой палаты Мюнхена и Верхней Баварии, Баварского земельного банка. Во встрече также принял участие посол ФРГ в Беларуси Петер Деттмар.

Программой визита баварской делегации также предусмотрены встречи в ОАО "Банк развития Республики Беларусь", БелТПП, посещение индустриального парка "Великий камень" и ряда предприятий.-0-

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Теги
ВТО, ЕС, МИД, переговоры
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