Искреннее сотрудничество помогает в разрешении региональных конфликтов - эксперты

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Искреннее сотрудничество помогает в разрешении региональных конфликтов. Об этом было сказано в ходе дискуссии, которая состоялась во время Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.

Эксперты уверены, что решение конфликта не может быть навязано извне, лишь те, кто живет на этой территории, должны выработать взаимоприемлемые решения. Но это не означает, что внешние заинтересованные стороны не могут участвовать в процессе урегулирования конфликта, наоборот, партнеры должны играть важную роль. При этом важно, чтобы эти внешние партнеры имели общую повестку дня, а не руководствовались противоречивыми интересами.

Участники дискуссии отметили, что сегодня трудно представить себе США, ЕС и Россию, которые работают над общей повесткой дня по урегулированию конфликта. Вместе с тем именно общая повестка дня и искреннее сотрудничество - важнейшие составляющие успеха.

По мнению экспертов, для предотвращения и урегулирования конфликтов есть все необходимые структуры. Если этого не происходит, значит кто-то в них заинтересован. Лишь поняв интерес, целесообразно предпринимать необходимые шаги по урегулированию конфликтов.

Встреча Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября.-0-