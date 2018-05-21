Исполком СНГ пока не получал официальных документов об отзыве представителей Украины

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком СНГ пока не получал официальных документов об отзыве украинских представителей из уставных органов Содружества, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.
На данный момент документов от Украины не поступало, проинформировали в пресс-службе.
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ 19 мая. Ранее он поручал правительству подготовить предложения по официальному выходу страны из Содружества.-0-
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