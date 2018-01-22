Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60% - ЦИК

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси может превысить 60%. Такое мнение сегодня во время онлайн-конференции в БЕЛТА высказала председатель ЦИК Лидия Ермошина.

"Думаю, что в целом по стране явка будет более 60%. В силу того, что у нас есть такой институт, как досрочное голосование", - сказала Лидия Ермошина. При этом она напомнила, что на местных выборах в Беларуси барьер явки не установлен. "Они состоятся при любой явке, даже если придет один человек. Но, думаю, мы не можем доводить ситуацию до абсурда. Не может вообще власть считаться властью, если ее поддержали менее 20% избирателей. Думаю, что более 60% - это реальная явка", - считает руководитель Центризбиркома.

Она добавила, что для избирателя привлекателен облик молодого кандидата в депутаты. Лидия Ермошина полагает, что участие молодых претендентов в избирательной гонке в том числе положительно скажется на явке избирателей из числа их сверстников.

На данный момент в качестве кандидатов зарегистрировано 1 169 молодых людей в возрасте до 30 лет, что составляет 5,25% от общего числа всех претендентов на депутатский мандат.-0-

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