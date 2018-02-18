Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 12.00 превышает 45%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов Беларуси, по данным на 12.00, составляет 45,57%, сообщила журналистам председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

В Брестской области проголосовало 39,08% избирателей, в Витебской - 49,81%, в Гомельской - 50,41%, в Гродненской - 44,86%, в Минской - 45,38%, в Могилевской - 48,59% и в Минске - 42,21%.

Лидия Ермошина добавила, что, по сведениям избирательных комиссий, за выборами наблюдает уже более 35 тыс. национальных наблюдателей. Жалобы от них в ЦИК поступают, но не все они обоснованны. "Часть являются надуманными, когда, по сути дела, наблюдатели берут на себя право командовать и избирательной комиссией, и избирателями", - отметила глава Центризбиркома. Например, есть жалоба на то, что на участке для голосования находятся волонтеры. "Центральной комиссией было принято решение, чтобы они дежурили и помогали голосовать инвалидам. Но это, оказывается, не нравится некоторым наблюдателям от оппозиции", - констатировала председатель ЦИК. Лидии Ермошиной не понятно также, почему у некоторых наблюдателей возникают вопросы по поводу присутствия на участках дружинников, милиции, которые обеспечивают общественный порядок. Количество оправданных жалоб весьма незначительно.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков работают в штатном режиме. Они будут открыты до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-