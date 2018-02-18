Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет более 55%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 14.00 составляет 55,69%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.

В Брестской области проголосовало 51,5% избирателей, в Витебской - 61,41%, в Гомельской - 61,11%, в Гродненской - 55,42%, в Минской - 55,58%, в Могилевской - 58,91% и в Минске - 48,58%.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-