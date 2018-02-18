Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 18.00 составляет более 70%

Во время голосования на участке №20 Московского района

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси на 18.00 составляет 70,54%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.

В Брестской области проголосовало 68,31% избирателей, в Витебской - 77,29%, в Гомельской - 76,12%, в Гродненской - 71,57%, в Минской - 70,50%, в Могилевской - 76,99% и в Минске - 58,20%.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-