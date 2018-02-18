Явка избирателей на местных выборах в Беларуси, по данным на 10.00, превысила 38%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на местных выборах в Беларуси, по данным на 10.00, составила 38,08%, сообщили БЕЛТА в ЦИК.

В Брестской области проголосовало уже 33,8% избирателей, в Витебской - 40,35%, в Гомельской - 40,51%, в Гродненской - 37,55%, в Минской - 37,64%, в Могилевской - 39,86% и в Минске - 37,32%.

Для голосования на местных выборах образовано 5 870 участков, из которых 250 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, которые оказывают медпомощь в условиях стационара, 17 - в воинских частях.

В списки для голосования включено 6 млн 929 тыс. 525 человек.

Сегодня в Беларуси проходят выборы в местные Советы депутатов. Все 5 870 избирательных участков открылись в штатном режиме. Они будут работать с 8.00 до 20.00. Кандидатами в депутаты зарегистрировано более 22 тыс. человек. В общей сложности между участниками кампании будет распределено немногим более 18 тыс. мандатов.-0-