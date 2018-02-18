Явка избирателей на местных выборах в Беларуси превысила 77%

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Явка избирателей на выборах депутатов местных Советов 28-го созыва в Беларуси превысила 77%. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Голосование на местных выборах в Беларуси завершено Подвести предварительные итоги планируется к утру 19 февраля. По данным Центризбиркома (на 18.00), участие в голосовании приняли более 4 882 786 граждан, внесенных в списки избирателей. Явка составила 70,54%.

ФОТОРЕПОРТАЖ: Выборы в местные Советы депутатов В качестве кандидатов в депутаты зарегистрировались 22,2 тыс. человек. В общей сложности участники кампании борются за немногим более 18 тыс. мандатов.

По предварительным данным Центризбиркома, в Беларуси проголосовало 77,05% избирателей. В Брестской области явка составила 79,16%, в Витебской - 84,49%, в Гомельской - 80,76%, в Гродненской - 79,81%, в Минской - 77,97%, в Могилевской - 82,26% и в Минске - 61,41%.

"Избиратели поддержали выборы", - подчеркнула Лидия Ермошина.

Ермошина о предварительных итогах: выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей "Выборы прошли организованно, при высокой явке избирателей. Она была достаточно высокая в период досрочного голосования: 35% - это немало", - сказала Лидия Ермошина.

Для голосования на местных выборах было образовано 5870 участков - они закрылись в 20.00.

Кандидатами в депутаты было зарегистрировано 22,2 тыс. человек. Они претендовали в общей сложности на немногим более 18 тыс. мандатов.-0-