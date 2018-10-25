Юрий Политика не высказывает жалоб на условия содержания в следственном изоляторе в Киеве

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Юрий Политика, подозреваемый Украиной в шпионаже, не высказывает жалоб на состояние здоровья и условия содержания в следственном изоляторе СБУ. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.
"Буквально вчера консульский сотрудник посольства Беларуси в Украине посетил Юрия Политику, нашего гражданина, который находится в следственном изоляторе Службы безопасности Украины, - заявил Анатолий Глаз. - 23 октября он начал проходить процедуру в рамках полноформатного медицинского обследования. Жалоб на состояние здоровья не высказывал, также как и на условия содержания в изоляторе СБУ в Киеве".
По словам пресс-секретаря, следующее заседание суда запланировано на середину ноября, а следующая встреча консульского сотрудника с Юрием Политикой состоится 14 ноября.-0-
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