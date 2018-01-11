Кандидатами в депутаты на местных выборах-2018 выдвинуты 22,7 тыс. человек

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатами в депутаты на выборах в местные Советы 28-го созыва в Беларуси выдвинуты 22,7 тыс. человек, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центризбиркома Лидия Ермошина.

"На 18 тыс. 111 избирательных округов выдвинуто 22 тыс. 719 человек", - рассказала Лидия Ермошина.

Таким образом, среднее число кандидатов на избирательный округ по стране составляет 1,2.

По словам председателя ЦИК, наибольшая политическая активность наблюдается по городу Минску - на один округ в среднем по шесть претендентов.

В настоящее время поданные документы проходят проверку в местных избиркомах, на основании этого будут приниматься решения о регистрации кандидатов в депутаты. Этот этап избирательной кампании продлится по 18 января. Сразу после регистрации кандидаты могут приступать к агитации - выступать в СМИ, проводить митинги и пикеты, знакомить избирателей со своими программами. Агитация продлится по 17 февраля включительно, в основной день выборов она запрещена.

Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, проголосовать досрочно можно будет с 13 по 17 февраля. На предыдущих местных выборах в 2014 году кандидатами в депутаты были выдвинуты 22,7 тыс. человек, число округов тогда было больше, распределялось 18,8 тыс. мандатов.-0-