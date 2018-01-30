Кандидатуры глав миссий наблюдателей на выборах в России и Туркменистане согласует сегодня Совет постпредов СНГ

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидатуры глав миссий наблюдателей от Содружества Независимых Государств на выборах президента России и депутатов Меджлиса Туркменистана будут согласованы сегодня на заседании Совета постпредов СНГ, сообщил журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"На заседании Совета постпредов предполагается утвердить руководителей миссии наблюдателей от СНГ на предстоящих выборах президента и депутатов Меджлиса Туркменистана", - сказал Сергей Лебедев.
"Предполагается, что руководителем миссии СНГ на президентских выборах в России будет первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский, а на парламентских выборах в Туркменистане предполагается внести мою кандидатуру", - сказал председатель Исполнительного комитета.
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