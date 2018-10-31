31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Казахстан отмечает большую роль Беларуси в урегулировании проблем безопасности в Европе, заявил председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимиром Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Касым-Жомарт Токаев отметил вклад Беларуси в достижение Победы в Великой Отечественной войне. "Что касается нынешней ситуации, мы отдаем должное большой роли Беларуси в урегулировании европейских проблем", - сказал он.

Касым-Жомарт Токаев

В Минске начинает работу заседание Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. По словам председателя Сената, столица Беларуси по праву была избрана местом очередной встречи этого авторитетного форума. "В целом мы отмечаем, что роль Беларуси на международной арене серьезно возрастает. В этом большая заслуга Президента Беларуси. Казахстан будет делать все возможное, чтобы содействовать миротворческой миссии вашего государства", - добавил Касым-Жомарт Токаев.

Владимир Андрейченко, в частности, отметил, что Минск предпринимает серьезные действия по обеспечению условий для ведения переговоров по достижению мира в Украине. За время конфликта в этой стране в республику переехало 150-160 тыс. граждан Украины. Для них создаются условия по бесплатному обучению, лечению, предоставлению рабочих мест, решению проблем с жильем.

Владимир Андрейченко

Астана же предпринимает очень важные шаги по созданию условий урегулирования кризисных вопросов в Сирии, добавил Владимир Андрейченко.-0-

Фото Рамиля Насибулина