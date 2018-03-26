26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 27-28 марта совершит рабочий визит в Санкт-Петербург (Россия), сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Андрей Кобяков примет участие в десятом заседании Совета делового сотрудничества Беларуси и Санкт-Петербурга. В рамках заседания планируется рассмотреть перспективы развития промышленной кооперации, вопросы поставок в Санкт-Петербург грузовой, пассажирской, коммунальной и дорожно-строительной техники, продовольственных и потребительских товаров. Также будут обсуждаться взаимодействие в медицинской, научной и инновационной сферах и ход реализации "симметричных" проектов строительства - "Белорусский квартал" в Санкт-Петербурге и "Санкт-Петербургский квартал" в Минске.

Программой рабочего визита предусмотрены переговоры с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко и посещение ряда предприятий.

Товарооборот Беларуси и Санкт-Петербурга в 2017 году составил $1 млрд 672,3 млн и по сравнению с 2016 годом увеличился на 19,7%. Экспорт составил $967,4 млн и увеличился на 18,6%, импорт - $704,9 млн (рост на 21,2%). Сальдо положительное - $262,5 млн. Основу экспорта в 2017 году составили поставки говядины свежей или охлажденной; сыров и творога; масла сливочного; мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы; молока и сливок сгущенных, несгущенных и сухих; автомобилей грузовых; сахара. Основу импорта составили поставки автомобилей легковых; двигателей и генераторов электрических; специфических товаров; насосов жидкостных; арматуры для трубопроводов; металлоконструкций из черных металлов.

В январе 2018 года товарооборот Беларуси и Санкт-Петербург составил $125,9 млн и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличился на 24,7%. При этом экспорт составил $79,1 млн (больше на 21,3%), импорт - $46,8 млн (вырос на 30,9%). Сальдо положительное - $32,3 млн.-0-