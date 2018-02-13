Кобяков и Йылдырым обсудят в Минске белорусско-турецкие отношения

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Переговоры премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова с премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом пройдут 14 февраля в Минске, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Переговоры состоятся в узком и расширенном составах. По их итогам планируется подписание ряда документов, в частности, соглашения между правительствами Беларуси и Турции о взаимном содействии осуществлению и защите инвестиций, межправительственного соглашения о международной смешанной перевозке товаров. Готовится к подписанию план мероприятий по реализации меморандума о взаимопонимании по вопросам технического сотрудничества между Государственным комитетом по стандартизации Беларуси и Турецким институтом стандартов.

С участием премьер-министров 15 февраля пройдет Белорусско-турецкий деловой форум. Представители субъектов хозяйствования Беларуси и Турции обсудят перспективы экономического сотрудничества по ряду направлений, представляющих взаимных интерес, включая машиностроение, химическую промышленность, текстильную отрасль, деревообработку, логистику, информационные технологии. Ожидается, что в форуме примут участие не менее 200 человек.

Товарооборот Беларуси и Турции в 2017 году составил $942,2 млн. Основные статьи экспорта в Турцию - калийные удобрения, стальные полуфабрикаты, продукты нефтехимии, синтетические волокна и нити, сельскохозяйственные товары. Основные позиции турецкого импорта - сельскохозяйственные товары, изделия легкой промышленности, синтетические нити, компоненты для сельскохозяйственной техники. По итогам 9 месяцев 2017 года объем турецких инвестиций в экономику Беларуси составил $40,4 млн. На территории республики работают около 300 субъектов хозяйствования с турецким капиталом.

Дипломатические отношения между Беларусью и Турцией установлены 25 марта 1992 года. В обеих странах открыты посольства, в Стамбуле действует генеральное консульство Беларуси.-0-