Кобяков и Медведев обсуждают в Алматы перспективы белорусско-российского сотрудничества

2 февраля, Алматы /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проводит сегодня в Алматы встречу с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"После нашей встречи в Гомеле в декабре минувшего года прошло не так уж много времени, тем не менее, оформился целый ряд моментов, которые, думаю, нам есть смысл обсудить, придать импульс решению определенных вопросов", - сказал Андрей Кобяков.

По его оценке, у Беларуси и России есть хорошие перспективы для дальнейшего развития торгово-экономических отношений. "По итогам 2017 года обе страны показали хорошую динамику, потенциал таков, что мы можем добавить еще больше", - отметил премьер-министр.

Дмитрий Медведев выразил готовность обсудить имеющиеся вопросы.

Андрей Кобяков 1-2 февраля совершает рабочий визит в Алматы (Казахстан). Сегодня он примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета. -0-