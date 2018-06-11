Кобяков обсудил с Рапотой подготовку к союзному Совмину и ВГС

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел 11 июня встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.
Обсуждены вопросы подготовки предстоящих заседаний Совета Министров Союзного государства и Высшего госсовета.
Как сообщалось, заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве, проведение Высшего госсовета запланировано на 19 июня в Минске. В повестку предстоящего заседания союзного Совмина включено около 15 вопросов, ВГС рассмотрит порядка 10 вопросов.-0-
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