Кобяков обсудил с Рапотой подготовку к союзному Совмину и ВГС

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков провел 11 июня встречу с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Обсуждены вопросы подготовки предстоящих заседаний Совета Министров Союзного государства и Высшего госсовета.

Как сообщалось, заседание Совета Министров Союзного государства пройдет 13 июня в Москве, проведение Высшего госсовета запланировано на 19 июня в Минске. В повестку предстоящего заседания союзного Совмина включено около 15 вопросов, ВГС рассмотрит порядка 10 вопросов.-0-