Кобяков поздравил Медведева с назначением на должность председателя правительства России

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков поздравил Дмитрия Медведева с назначением на должность председателя правительства России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

По инициативе белорусской стороны 8 мая состоялся телефонный разговор Андрея Кобякова с Дмитрием Медведевым. Андрей Кобяков поздравил своего коллегу с назначением на должность. Руководитель белорусского правительства выразил уверенность, что дальнейшая государственная деятельность Дмитрия Медведева будет и впредь способствовать успешному социально-экономическому развитию российского государства, повышению уровня жизни его граждан, укреплению авторитета страны на международной арене, а также расширению конструктивного белорусско-российского сотрудничества.

Также во время разговора стороны обсудили актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества по различным направлениям и график предстоящих встреч.

В завершение разговора Андрей Кобяков также поздравил Дмитрия Медведева с Днем Победы в Великой Отечественной войне.​-0-