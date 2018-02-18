18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков проголосовал на выборах в местные Советы депутатов, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на участке №52 Веснянского избирательного округа №39 Центрального района Минска.

На нынешних выборах предстоит избрать 1 309 местных Советов (18 тыс. 111 депутатов). Для участия в выборах зарегистрировано 22 тыс. 289 кандидатов в депутаты.

По сравнению с предыдущими выборами количество претендентов на депутатские места фактически не изменилось, а среднее число кандидатов на избирательный округ незначительно увеличилось. Традиционно самый большой конкурс зафиксирован в столице: на одно место в Минский городской Совет депутатов - 4,4 человека. При этом в областные Советы депутатов - 2,3 человека, районные - 1,3, сельские - 1,2 и поселковые - 1,1.-0-

Фото Рамиля Насибулина