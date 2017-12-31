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Кобяков рассказал об идеальном праздновании Нового года

Политика 31.12.2017 | 22:07
Новый год Новости сюжета Новый год
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31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1" рассказал о том, как планирует встретить Новый год, сообщает БЕЛТА.

"Для меня было бы большой удачей и особенностью года просто спокойно, без каких-либо больших проблемных вопросов встретить Новый год, поскольку не всегда это удавалось, - отметил Андрей Кобяков. - Считаю, что детей не нужно возле себя держать с тем, чтобы они Новый год провели только с родителями. Что касается нас супругой, то нам вполне достаточно того, что мы сможем пообщаться вдвоем в Новый год. Я считаю это большой удачей. Если кто-то из друзей приедет в гости, мы всегда им рады".

Премьер-министр пожелал белорусам в 2018 году хотеть мечтать, формулировать задачи, которые бы они хотели решить. "И чтоб эти задачи были исполнимыми, чтобы не было пустого фантазерства. Чтобы наши люди в своих буднях не забывали о том, что можно и нужно стремиться к чему-то большему. И чтобы эти задачи совпадали с целями развития страны. Чтобы это было на благо и себе лично, и стране в целом", - сказал Андрей Кобяков.-0-

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Теги
Кобяков, поздравления, праздник
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