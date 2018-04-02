Кобяков: Союзное государство является фундаментом интеграции на евразийском пространстве

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Союзное государство является ярким примером долгосрочного двустороннего партнерства и фундаментом интеграционных процессов на евразийском пространстве, отмечается в поздравительной телеграмме премьер-министра Беларуси Андрея Кобякова в адрес председателя правительства России Дмитрия Медведева по случаю Дня единения народов Беларуси и России, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.
"В настоящее время созданы все условия для повышения уровня интеграции путем проведения согласованной структурной политики, укрепления торгово-экономических, социальных и культурных связей", - говорится в поздравлении Андрея Кобякова.
Глава белорусского правительства выразил надежду, что эффективное взаимодействие правительств двух стран будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-российских отношений.
Андрей Кобяков также направил поздравительную телеграмму в адрес государственного секретаря Союзного государства Григория Рапоты. Он отметил, что на протяжении многих лет День единения народов Беларуси и России является "олицетворением многовековой белорусско-российской дружбы и плодотворного сотрудничества двух братских народов". Премьер-министр рассчитывает на дальнейшее активное содействие госсекретаря в решении широкого спектра совместных задач, а также наполнении двусторонней повестки проектами, способствующими эффективному интеграционному развитию.-0-
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