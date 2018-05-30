Кобяков совершит рабочий визит в Таджикистан

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков 31 мая - 1 июня совершит рабочий визит в Таджикистан, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Премьер-министр Беларуси примет участие в заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое пройдет в Душанбе. В повестке дня встречи 14 вопросов, направленных на расширение и углубление взаимодействия в экономической, гуманитарной сферах и других направлениях сотрудничества.

В узком составе главы делегаций обменяются мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в экономической сфере, обсудят ход переговоров по проекту соглашения о свободной торговле услугами.

На заседании в широком составе планируется подписать такие значимые документы, как концепция сотрудничества в области инновационного развития энергетики и разработки передовых энергетических технологий и план первоочередных мероприятий по ее реализации, соглашение о формировании и развитии рынка интеллектуальной собственности стран СНГ.

Кроме того, участники заседания Совета глав правительств рассмотрят документы, касающиеся сотрудничества в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования, распространения документов по межгосударственной стандартизации, в таможенной и инновационной сферах. Будет принят комплекс совместных действий по профилактике и борьбе с бешенством на период до 2025 года.

Во время визита в Душанбе запланированы встречи Андрея Кобякова с руководителями правительств государств СНГ.-0-