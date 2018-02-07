Кобяков уделил особое внимание достижению сбалансированности во внешней торговле на коллегии МИД

7 февраля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков во время расширенной итоговой коллегии МИД особое внимание уделил проблемным темам достижения сбалансированности внешней торговли и выполнения загранучреждениями заданий по экспорту, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Глава правительства коснулся вопросов возвращения просроченной дебиторской задолженности, а также отстаивания интересов белорусских товаропроизводителей на площадке ЕАЭС и в процессе переговоров о присоединении Беларуси к ВТО. Андрей Кобяков также подробно остановился на вопросах географической и товарной диверсификации экспорта, повышения доли в нем высокотехнологичных товаров.

Премьер-министр заострил внимание на потенциале увеличения и диверсификации экспорта за счет выхода на внешние рынки малых и средних предприятий, причем как в части поставок продукции, так и расширения их участия в экспорте услуг. Глава правительства отметил, что для этих целей необходимо в полной мере использовать возможности, созданные в результате принятия в конце минувшего года декретов Президента Беларуси №7 "О развитии предпринимательства" и №8 "О развитии цифровой экономики".

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей дал оценку результатам работы МИД в 2017 году на внешнеполитическом и внешнеэкономическом направлениях, обозначив пути выполнения соответствующих задач, поставленных главой белорусского государства. Он подробно проанализировал ключевые проблемные вопросы в торгово-экономическом сотрудничестве с зарубежными странами. Особое внимание было уделено расширению инструментария содействия экспорту за счет поддержки участия экспортеров в специализированных выставках и при сертификации их товаров на зарубежных рынках.

В контексте России, ЕАЭС и СНГ в целом внимание было акцентировано на необходимости поступательного углубления экономической интеграции за счет выработки единых политик в сфере промышленности, сельского хозяйства, энергетики, транспорта и других. Отмечена ярко выраженная тенденция роста интереса государств, участвующих в процессах экономической интеграции, к созданию современных совместных производств с совместным управлением, трансфером технологий и совместным продвижением экспорта на рынки третьих стран.

На европейском направлении руководителем внешнеполитического ведомства была подчеркнута необходимость совершенствования структуры экспорта в пользу высокотехнологической продукции с высокой добавленной стоимостью, а также дополнительных усилий по продвижению на рынок Европейского союза белорусской сельскохозяйственной продукции, текстиля и одежды.

Специфические аспекты внешнеэкономической деятельности, а также резервы наращивания экспорта и расширения инвестиционного сотрудничества применительно к конкретным партнерам были рассмотрены в выступлениях послов Беларуси в Казахстане, Литве, ОАЭ и России.

Новые возможности для продвижения белорусских товаров и услуг за счет опыта и ресурсов Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, а также Белорусской торгово-промышленной палаты были представлены в выступлениях руководителей этих структур.

Кроме того, была обсуждена тема визовой политики и ее влияния на экономическое взаимодействие Беларуси с зарубежными странами.

Как отмечалось, в 2018 году усилия МИД и загранучреждений будут сконцентрированы на получении максимальной отдачи от членства Беларуси в межгосударственных экономических объединениях, интеграции отечественной экономики в систему международной торговли на сбалансированных, выгодных для страны условиях, а также ликвидации существующих и предотвращении возникновения новых торговых барьеров для товаров и услуг белорусских предприятий на внешних рынках.

Во взаимодействии с заинтересованными органами госуправления будут также предприняты шаги по совершенствованию структуры внешней торговли услугами и наращиванию экспорта туристических, образовательных, медицинских и других видов услуг.

В работе коллегии приняли участие представители Администрации Президента, Совета Министров и Национального собрания, руководители ряда республиканских органов государственного управления и организаций по содействию внешнеэкономической деятельности, ведущих белорусских предприятий-экспортеров.-0-