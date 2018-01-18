18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индонезии Валерий Колесник вручил верительные грамоты Президенту Индонезии Джоко Видодо. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Во время беседы Валерия Колесника с Президентом Индонезии подтверждена заинтересованность в развитии дружеских отношений Беларуси и Индонезии, интенсификации торгово-экономического сотрудничества и деловых контактов", - сообщили в министерстве.

Назначая несколько месяцев назад Валерия Колесника послом в Индонезии, Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил, что еще в 2013 году страны определили для развития несколько направлений сотрудничества. "Главная наша задача - конкретные договоренности. Они должны реализовываться. Особенно в таких крупных государствах, как Россия, Китай, Пакистан, Индия и в том числе Индонезия. Огромнейшая страна, которая нуждается во всем. То, что мы предлагаем, им крайне необходимо", - подчеркнул тогда глава государства.-0-