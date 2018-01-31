Количество нарушений режима прекращения огня на востоке Украины несколько выросло - Сайдик

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество нарушений режима прекращения огня в зоне конфликта на востоке Украины несколько выросло в последние дни. Об этом сообщил сегодня журналистам спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Мартина Сайдика, за последнее время число нарушений режима прекращения огня оставалось на более низком уровне по сравнению с ситуацией до возобновления перемирия по случаю рождественских и новогодних праздников в конце 2017 года. "Однако, к сожалению, в последние дни количество нарушений несколько увеличилось", - сказал дипломат.

Обеспечение дальнейшего соблюдения режима прекращения огня стало главной темой видеоконференции рабочей группы по безопасности 29 января. "Руководствуясь заявлением ТКГ от 20 декабря 2017 года, участники рабочей группы повторно подтвердили приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному режиму прекращения огня. При этом они еще раз подчеркнули необходимость издания и соблюдения соответствующих приказов, включая необходимость дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня", - проинформировал Мартин Сайдик.

Участники рабочей группы по безопасности также обсудили вопросы, связанные с разведением сил и средств, отведением тяжелого вооружения и разминированием. Обсуждалась необходимость ремонта ключевых объектов гражданской инфраструктуры и очищения подходов к пунктам пропуска от мин и растительности. Отвечая на вопрос об отведении сил и средств в районе станицы Луганской, Мартин Сайдик уточнил, что украинской стороной была названа дата 2 февраля. Дипломат выразил надежду, что все пройдет именно так.-0-