Комиссия ООН приняла белорусскую резолюцию о предупреждении торговли людьми

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 27-я сессия Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (КППУП) сегодня в Венe приняла инициированную Беларусью резолюцию "Предупреждение торговли людьми с использованием технологических средств и борьба с ней", сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
Дискуссия по белорусской резолюции показала высокую актуальность для всего международного сообщества темы использования информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях, в том числе для торговли людьми.
Главная задача резолюции - придать импульс международным усилиям в борьбе с торговлей людьми с использованием ИКТ, способствовать дальнейшим исследованиям этой темы, в том числе для разработки эффективных способов противодействия этому виду преступности, а также развитию партнерств в данной области с участием государств, академических кругов, неправительственных организаций, частного сектора.
Соавторами резолюции выступили двадцать государств: Россия, Китай, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Колумбия, Венесуэла, Куба, Эквадор, Парагвай, Таиланд, Филиппины, Индия, Гондурас, Сальвадор, Эритрея, Бангладеш, Марокко, Кувейт, Мавритания.
Ранее постоянный представитель Беларуси при международных организациях в Вене, посол Елена Купчина была избрана первым заместителем председателя сессии КППУП.-0-
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