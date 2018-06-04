4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конференция Группы поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ пройдет в Минске в 2019 году. Об этом сообщил сегодня председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с министром иностранных дел Монголии, руководителем монголо-белорусской парламентской группы в Великом государственном хурале Монголии Дамдины Цогтбаатаром, передает корреспондент БЕЛТА.

Во время встречи обсуждались вопросы сотрудничества на международных площадках.

В Группу поддержки Шелкового пути ПА ОБСЕ входят 22 государства, в том числе Монголия. Первая конференция состоялась в Азербайджане. "В следующем году, в первой половине мы планируем провести ее в Минске", - проинформировал Владимир Андрейченко.

Спикер рассказал, что Беларусь готовит на сессию ПА ОБСЕ в Берлине резолюцию о развитии цифровой экономики. "Эту резолюцию уже поддержали 14 государств, такие как Швейцария, Великобритания, Канада, Венгрия, Австрия, Россия и другие", - отметил председатель Палаты представителей. Он добавил, что белорусская сторона рассчитывает на поддержку монгольских коллег во время рассмотрения резолюции в Постоянном комитете, где решается вопрос о включении документов в повестку дня, а также на сессии.

Во время встречи обсуждались перспективы межпарламентского сотрудничества. Для его развития есть серьезный резерв, подчеркнул Владимир Андрейченко. Белорусская сторона придает этому большое значение. Он предложил группам дружбы, созданным в парламентах двух стран, определить приоритеты взаимодействия.

Как отмечалось во время встречи, белорусско-монгольский товарооборот пока невелик, но демонстрирует положительно динамику.

Дамдины Цогтбаатар обратил внимание, что стороны стремятся активизировать контакты на уровне деловых кругов. Беларусь и Монголия представляют друг для друга интерес как страны, через которые идет транзит товаров: белорусских в Азиатско-Тихоокеанский регион и монгольских в Европу. Стороны выразили заинтересованность в укреплении позитивных тенденций в торговле, в том числе усилиями парламентариев.-0-