11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Конгресс местных и региональных властей Совета Европы готов продолжать сотрудничество с Беларусью. Об этом заявила председатель конгресса Гудрун Мослер-Тернстрем по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы сошлись во мнении, что местное самоуправление имеет огромное значение, потому что с него начинается государственное управление. Мы также обсуждали то успешное сотрудничество, которое установилось между Советом Европы и Советом Республики. И я хотела бы отметить, что мы надеемся на продуктивное продолжение этих отношении", - сказала она.

Председатель конгресса добавила, что круглый стол, который пройдет в Совете Республики, будет посвящен вопросам местного самоуправления. "Мы будем обсуждать различные модели самоуправления с нашими партнерами из Беларуси и различные пути работы", - уточнила она.

Гудрун Мослер-Тернстрем заявила, что будет рада приехать на форумы регионов Беларуси и России, Беларуси и Украины, которые пройдут в октябре, если это позволит ее рабочий график. "Я верю, что связи нужно устанавливать с людьми, нужно общаться и знакомиться. Потому что личное общение - это хорошая отправная точка для развития каких-то более масштабных отношений. Буду рада приехать и пообщаться", - сказала председатель.

Конгресс местных и региональных властей Совета Европы - консультативный орган, который представляет местные и региональные власти европейских государств. Он состоит из Палаты местных властей и Палаты регионов. Совет по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики Национального собрания Беларуси имеет статус приглашенного наблюдателя в Конгрессе местных и региональных властей.

Совет Республики совместно с КМРВ 11-12 сентября проводят в Минске круглый стол по актуальным вопросам местного самоуправления. В мероприятии участвуют представители конгресса из Франции, Италии, Нидерландов, Греции, Румынии. Возглавляет делегацию председатель Конгресса местных и региональных властей Совета Европы Гудрун Мослер-Тернстрем.-0-