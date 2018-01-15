Консультативный совет при ЦИК на местных выборах рассмотрел обращение о новогодних поздравлениях

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Общественно-консультативный совет, сформированный при Центризбиркоме для работы на местных выборах-2018, рассмотрел обращения одного из граждан, которые касаются публикации новогодних поздравлений. Информацию об этом опубликовал ЦИК Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В частности, были рассмотрены обращения о правомерности публикаций в газете "Веснік Магілёва" новогодних поздравлений от имени тех руководителей крупных предприятий Могилева, которые выдвигаются кандидатами в депутаты местных Советов 28-го созыва. "Нарушений законодательства не установлено", - говорится в сообщении Центральной комиссии.
О создании общественно-консультативного совета по рассмотрению споров, связанных с использованием средств массовой информации в ходе местных выборов, было объявлено в декабре 2017 года. Подобный орган впервые был создан еще при проведении парламентской кампании в 2000 году.
На местных выборах-2018 возглавил этот совет первый заместитель министра информации Беларуси Игорь Луцкий. В состав совета вошли специалисты в области редакционно-издательской деятельности и средств массовой информации. В соответствии с положением о совете, он должен собираться в тех случаях, когда в его адрес или в адрес Центральной комиссии поступают жалобы кандидатов или обращения избирателей, связанные с использованием СМИ.
Местные выборы пройдут в Беларуси 18 февраля, будет распределено в общей сложности немногим более 18 тыс. мандатов. По итогам выдвижения на них претендуют 22 тыс. 719 человек.-0-
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