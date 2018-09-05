5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по Украине подтвердила полную приверженность соблюдению минских соглашений. Об этом сегодня журналистам сообщил спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Украине Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.

"Все члены ТКГ еще раз подчеркнули свою полную приверженность минским соглашениям", - сказал Мартин Сайдик.

Спецпредставитель ОБСЕ напомнил, что нынешнее лето стало самым спокойным с начала конфликта. Благодаря перемирию, согласованному сторонами в связи с началом уборки урожая, а также началом учебного года, удалось значительно снизить уровень нарушений режима прекращения огня.

Также в течение всего лета наблюдалось сокращение жертв среди гражданского населения. Согласно предварительным данным ООН, в августе их число достигло одного из самых низких уровней за время конфликта - двое убитых и шесть раненых. Вместе с тем Мартин Сайдик отметил, что даже одна жертва - это уже много.

В этой связи рабочая группа по безопасности обсудила возможность дополнительных мер по обеспечению режима прекращения огня, включая вопросы разведения сил и средств. Отвечая на вопросы журналистов, спецпредставитель ОБСЕ ответил, что сегодня какие-либо дополнительные меры контроля за перемирием не были согласованы. Рабочей группе по безопасности дано поручение выработать уточнения к следующему разу.-0-