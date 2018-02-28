28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины готовит вопрос об абсолютном перемирии. Об этом сегодня, отвечая на вопросы журналистов, сообщил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает корреспондент БЕЛТА.
"Готовим этот вопрос. Но такое решение еще не принято", - сказал Мартин Сайдик.
При поиске мирных решений конфликта на востоке Украины одной из главных задач ТКГ остается обеспечение безопасности и необходимых жизненных условий для гражданского населения.
Дипломат также обратил внимание на недавнее сообщение об обстрелах автомобиля медицинской помощи. Он призвал стороны строго соблюдать международные принципы неприкосновенности медперсонала.-0-
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