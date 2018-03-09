9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 12 марта посетит с рабочим визитом Брюссель (Бельгия), сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусский представитель возглавит национальную делегацию на ежегодной встрече старших должностных лиц внешнеполитических ведомств стран - участниц "Восточного партнерства" (ВП) с участием Европейского комиссара по европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана и главы Европейской службы внешних действий Федерики Могерини.

Встреча будет посвящена реализации целей и задач, согласованных на саммите "Восточного партнерства" в Брюсселе в 2017 году, а также совершенствованию деятельности рабочих органов ВП.-0-