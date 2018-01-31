Кравченко и Линхарт обсудили развитие диалога Беларуси с ЕС

31 января, Вена /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Развитие диалога Беларуси с Европейским союзом обсуждалось сегодня в Вене на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко с генеральным секретарем Федерального министерства по вопросам Европы, интеграции и иностранных дел Австрии Михаэлем Линхартом, передает корреспондент БЕЛТА.
В ходе встречи стороны также обсудили широкий спектр вопросов двусторонней повестки дня.
Олег Кравченко находится с визитом в Австрии. Замминистра выступил на 14-м заседании белорусско-австрийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось 30 января, также он участвует в третьем заседании белорусско-австрийского делового совета, которое проходит в Вене сегодня. Мероприятия призваны укрепить двустороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и определить новые точки роста белорусско-австрийского товарооборота.-0-
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