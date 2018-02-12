Кравченко и Пинтер обсудили взаимодействие Беларуси и Ватикана

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня провел встречу с Апостольским нунцием в Беларуси архиепископом Габором Пинтером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Святым Престолом по ряду направлений.-0-