Кравченко и Пинтер обсудили взаимодействие Беларуси и Ватикана

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко сегодня провел встречу с Апостольским нунцием в Беларуси архиепископом Габором Пинтером, сообщили БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Беларусью и Святым Престолом по ряду направлений.-0-
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