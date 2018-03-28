Кравченко и помощник госсекретаря США Митчелл обсудили белорусско-американское сотрудничество

28 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 27 марта во время своего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с помощником государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Уэссом Митчеллом. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Стороны обсудили белорусско-американское сотрудничество, а также пути дальнейшего улучшения двусторонних отношений.

Вопросы соблюдения прав человека рассмотрены на встрече Олега Кравченко с исполняющим обязанности помощника госсекретаря по вопросам демократии, прав человека и труда Майклом Козаком. Замминистра также провел встречу с группой экспертов американского аналитического центра "Корпорация РЭНД". Он представил основные внешнеполитические подходы Беларуси и видение региональной ситуации, ответил на вопросы американских аналитиков.-0-