Кравченко: нужны более активные шаги по облегчению доступа стран "Восточного партнерства" на рынок ЕС

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо предпринимать более активные шаги по облегчению доступа стран-участниц "Восточного партнерства" на рынок Европейского союза. Об этом заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко заявил на встрече старших должностных лиц государств - участников инициативы Европейского союза "Восточное партнерство" и стран - членов ЕС, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"В своем выступлении на пленарной части встречи Олег Кравченко указал на необходимость более активных шагов по развитию торговли и облегчению доступа стран "Восточного партнерства" на рынок ЕС путем сближения стандартов, предоставления экспортных разрешений ЕС предприятиям этих стран, предварительного обмена таможенной информацией", - отметили в пресс-службе МИД.

Заместитель министра выразил заинтересованность Беларуси в дальнейшем развитии сотрудничества в рамках инициативы ЕС с упором на осязаемые экономические результаты. Он отметил прогресс в разработке конкретных инвестиционных проектов в транспортной сфере и цифровизации экономики, договоренности стран Восточного партнерства о взаимном снижении тарифов на мобильный роуминг, сотрудничество в молодежной и образовательной сфере.

Олег Кравченко высказался за налаживание прямого взаимодействия между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом как ключевыми торговыми партнерами стран "Восточного партнерства". Глава белорусской делегации отметил важность скорейшего запуска ряда отраслевых финансовых инструментов инициативы. Он подчеркнул необходимость недискриминационного доступа всех стран инициативы к ресурсам Европейского фонда устойчивого развития.

На встрече также был рассмотрен ход реализации договоренностей брюссельского саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017 года, включая "20 Приоритетов "Восточного партнерства" на период до 2020 года". Участники обсудили промежуточный отчет о результатах работы по каждому из этих приоритетов, который будет вынесен на утверждение в ходе встречи министров иностранных дел "Восточного партнерства" 15 октября 2018 года в городе Люксембурге.

Кроме того, заместитель министра провел встречи с исполнительным директором по делам Европы и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Томасом Майр-Хартингом, а также представителями внешнеполитических ведомств Нидерландов, Польши и Швеции. На переговорах были обсуждены актуальные вопросы отношений Беларусь-ЕС в двустороннем формате и по линии "Восточного партнерства".-0-