Кравченко обсудил с госсекретарем МИД Латвии развитие сотрудничества Беларуси с ЕС

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и государственный секретарь МИД Латвии Андрейс Пилдеговичс в ходе межмидовских консультаций в Минске обсудили развитие сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.
Внимание сторон было уделено вопросам международной и региональной повестки дня.
В ходе консультаций обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-латвийских отношений с учетом договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в Беларусь.-0-
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