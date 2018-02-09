Кравченко обсудил с госсекретарем МИД Латвии развитие сотрудничества Беларуси с ЕС

Во время встречи. Фото МИД

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и государственный секретарь МИД Латвии Андрейс Пилдеговичс в ходе межмидовских консультаций в Минске обсудили развитие сотрудничества Беларуси с Евросоюзом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Внимание сторон было уделено вопросам международной и региональной повестки дня.

В ходе консультаций обсуждалось состояние и перспективы развития белорусско-латвийских отношений с учетом договоренностей, достигнутых в ходе недавнего визита премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса в Беларусь.-0-