Кравченко подчеркнул роль Беларуси в укреплении региональной безопасности

2 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко принял участие в мероприятии "Обмен знаниями о превентивной дипломатии и медиации с белорусской дипломатической службой", организованном Европейским институтом мира и БГУ при поддержке белорусского внешнеполитического ведомства. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

Олег Кравченко ознакомил участников с подходами Беларуси в сфере предотвращения и урегулирования конфликтов, подчеркнул роль страны в укреплении региональной безопасности.

В дискуссиях также приняли участие специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по Украине Мартин Сайдик, бывший специальный представитель ЕС по ближневосточному мирному процессу Марк Отт, бывший специальный координатор ООН по ближневосточному мирному процессу и бывший посланник ООН по Восточной Европе Роберт Серри, бывший Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Астрид Торс. В мероприятии участвовали представители Европейского института мира, МИД, государственных органов Беларуси и профессорско-преподавательского состава факультета международных отношений БГУ.-0-