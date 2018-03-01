Кравченко примет участие в 5-й ежегодной конференции по "Восточному партнерству" в Таллине

1 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко 2 марта примет участие в 5-й ежегодной конференции по "Восточному партнерству" в Таллине, организуемой Эстонским центром "Восточного партнерства" совместно с Европейской комиссией. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

На мероприятии запланировано выступление белорусского представителя на тематической секции "Взгляд изнутри: развивая достигнутое на саммите "Восточного партнерства" 2017 года". Конференция будет посвящена подведению итогов эстонского председательства в Совете Европейского союза во второй половине 2017 года с акцентом на результаты саммита "Восточного партнерства" в ноябре 2017-го.

В мероприятии также примут участие представители европейских структур, стран - членов Евросоюза, государств - участников инициативы ЕС "Восточное партнерство", общественности, академического и экспертного сообщества.-0-