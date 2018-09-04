Кремль подтвердил подготовку участия Путина в Форуме регионов в Могилеве

4 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Кремле подтвердили подготовку участия Президента России Владимира Путина в V Форуме регионов Беларуси и России в Могилеве, сообщает БЕЛТА.
"Да, такая поездка готовится", - сказал сегодня журналистам пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об участии Владимира Путина в форуме.
V Форум регионов пройдет в Могилеве 11-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Форум проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-
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