Кучма благодарит Беларусь за содействие переговорам по ситуации на востоке Украины

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Леонид Кучма, который покидает пост полномочного представителя Украины в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, благодарит Беларусь за содействие переговорам. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь второго украинского президента и одного из подписантов минских соглашений Дарья Олифер, сообщает БЕЛТА.

Леонид Кучма сегодня в Минске поблагодарил коллег в трехсторонней контактной группе за совместную работу, подведя таким образом итог своей деятельности в качестве представителя Киева в ТКГ. "Особую благодарность он выразил белорусской стороне за содействие в организации переговорного процесса", - отметила Дарья Олифер.-0-