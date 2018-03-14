Кыргызстан ратифицировал соглашение СНГ о защите секретной информации

14 марта, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О ратификации Соглашения о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств, подписанного 25 октября 2013 года в городе Минск". Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

Закон был принят Жогорку Кенешем (парламентом) Кыргызстана 25 января 2018 года.

Соглашение о защите секретной информации в рамках Содружества Независимых Государств предусматривает закрепление за органами СНГ прав, обязанностей и ответственности в сфере защиты секретной информации, передаваемой государствами - участниками данной организации.

Соглашением также установлены степени секретности информации, используемой в процессе сотрудничества в рамках СНГ, меры защиты секретной информации и ее передача.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.-0-