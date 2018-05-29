Лавров: Россия и Беларусь союзники и не ищут ни с кем конфронтации

29 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Россия и Беларусь союзники и не ищут ни с кем конфронтации. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня журналистам по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Говорили и об отношениях между нашими странами, с одной стороны, и ЕС и Североатлантическим альянсом - с другой. У нас единая позиция. Мы союзники. Мы не ищем ни с кем конфронтации. Хотим развивать равноправные взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми странами. В том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между ЕАЭС и зарубежными партнерами", - заявил министр.

На встрече подтверждено намерение прилагать дальнейшие усилия для укрепления и развития ЕАЭС, в том числе в плане расширения географии партнерских отношений как с отдельными странами, так и интеграционными объединениями.

Сергей Лавров рассказал, что на встрече с Александром Лукашенко рассмотрен весь спектр отношений, работа Союзного государства, ход подготовки к заседанию ВГС и разработка дополнительных документов, которые будут обеспечивать продвижение в таком важном вопросе, как обеспечение равных прав гражданам России и Беларуси.

Обсуждены также экономические проекты, которые, по оценке министра, развиваются весьма успешно. "Говорили о необходимости преодолевать те проблемы, которые неизбежно возникают, когда настолько большой объем связей в торговле, экономике, инвестиционной сфере, промышленной кооперации", - отметил Сергей Лавров.-0-