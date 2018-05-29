Лавров: укрепление Союзного государства - совместный приоритет Беларуси и России

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Укрепление Союзного государства - безусловный совместный приоритет Беларуси и России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи с профессорско-преподавательским составом Академии управления при Президенте Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Сергея Лаврова, между Россией и Беларусью существует высокий уровень доверия и взаимопонимания. "Укрепление Союзного государства является безусловным совместным приоритетом обеих стран. Конкретные пути повышения его эффективности зафиксированы в новом, важном документе "Приоритетные направления и дальнейшие задачи развития Союзного государства до 2022 года включительно". Это по-настоящему и по-хорошему амбициозный документ, который выносится на утверждение на ближайшем заседании Высшего государственного совета Союзного государства. Он охватывает весь спектр вопросов двустороннего сотрудничества - от формирования единого правового пространства, включая координацию процесса сближения наших законодательств, до экономических, гуманитарных и иных аспектов", - сказал российский министр.

Сергей Лавров отметил, что Россия и Беларусь являются надежными союзниками и стратегическими партнерами. "Наши отношения носят всеохватывающий характер. В этом мы в очередной раз убедились во время часовой беседы у Президента Беларуси Александра Лукашенко и подробных переговоров в Министерстве иностранных дел с министром Владимиром Макеем", - констатировал он.-0-