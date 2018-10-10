Лебедев: страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины в СНГ

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны Содружества заинтересованы в сохранении членства Украины в СНГ, заявил сегодня журналистам председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.
"Сохранение членства Украины в Содружестве, ее участия в интеграционных вопросах, построении добрых отношений со странами СНГ в первую очередь отвечает интересам Украины. И, конечно, в этом заинтересованы страны Содружества", - сказал Сергей Лебедев.
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